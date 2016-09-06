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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 03:03 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡期货触及18个月高位，因天气状况不佳和美元下挫

路透纽约/伦敦9月6日 - 罗布斯塔咖啡期货周二攀升至18个月高位，阿拉比卡咖啡也上涨，因巴西和印尼天气状况不佳导致产量前景受限，且美元下跌。

洲际交易所(ICE)原糖和可可期货也上涨。

ICE-11月罗布斯塔咖啡 连续第五日上涨，收高12美元，或0.64%，报每吨1,889美元，此前升至2015年3月来最高1,897美元。

“伦敦市场升至新高，吸引了更多的注意力，”法国巴黎银行咖啡交易部门董事Rodrigo Costa说，他说的是罗布斯塔咖啡期货。他补充说，周二美元兑一篮子货币 骤降也助涨买兴。

“汇价发挥很有大的作用，今日推高市场。”

1815 GMT，美元下跌逾1%。

12月阿拉比卡咖啡 收高2.35美分，或1.6%，报每磅1.5375美元，此前升至七周高位1.5390美元。

原糖期货收高，此前在平盘上下方游走，交易商继续关注巴西中南部主要种植区的甘蔗压榨速度。

10月原糖期货 收高0.04美分，或0.2%，报每磅20.22美分。 10月白糖期货 收低1美元，或0.2%，报每吨539.20美元。

12月伦敦可可 收低6英镑，或0.3%，报每吨2,269英镑，稍早触及一个月低位。12月纽约可可 收高23美元，或0.8%，报每吨2,923美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)

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