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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货持平至收高，回补空头抵消丰产预期的压力

路透芝加哥9月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收盘持平至收高，尾盘交投震荡，在上周触及数年低位后有回补空头，抵消了预期创纪录产量带来的压力，交易商说。

交投最活跃的12月玉米期货 结算价为持平，报每蒲式耳3.28-1/2美元，收盘时下跌。近月9月合约 收高1/4美分，报3.16-3/4美元。

早盘玉米下跌，因INTL FCStone周五将美国2016年玉米单产预估上调至每英亩175.6蒲式耳的纪录高位，之前预估为175.0蒲式耳。

民间分析公司Informa Economics周五将2016年美国玉米单产预估从169.8英亩上调至174.8蒲式耳。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米146.8505万吨，高于市场预期的100-130万吨。

CBOT玉米得到支持，此前巴西政府作物部门Conab将该国的玉米产量预估调降至6,698万吨，上月预估为6,848万吨，因干旱造成的影响。

CBOT称，有360口9月玉米期货合约交割。

今日CBOT玉米期货预估成交量为191,431口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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