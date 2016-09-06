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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 05:33 BJT

加拿大股市：收高，受金矿股和安桥上涨提振

路透多伦多9月6日 - 加拿大股市周二小幅收高，因金价上涨支持金
矿股上升，加拿大最大的原油管道运营商安桥因并购消息上升。

    在上周上升1.1%，录得7月中以来最大周度升幅后，多伦多证交所S&P
/TSX综合指数 周二继续小幅攀升。周一市场因劳工节假期休市
。

    周二数据显示，美国8月服务业活动指数触及六年半最低，直指经济
增长放缓，可能进一步削弱美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月升息的
前景。 该数据拉低美元，引发现货金 跳涨1.7%。
    
    安桥(Enbridge)大涨3.9%，报55.30加元，此前公司表示，将以全股
票方式买入Spectra Energy Corp ，估值约370亿加元，创造北美
最大的能源基建公司
    
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高17.29点，或0.12%，报
14,812.99点。10大类股中仅有三种收升，公用事业股升0.2%；医疗健康
股涨0.5%；金融股跌0.2%；能源股则变动不大。(完)
　　

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