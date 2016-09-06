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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 06:15 BJT

****澳新经济指标预测--9月7日-9月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值   
         
   
    9月5日当周     
        
    9月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                          8月        --        51.6
    
    9月7日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季     +0.6%       1.1%
                              (较上年同期)                   +3.4%       3.1%
    
    9月8日(四)
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)             7月   逆差27.5  逆差31.95
                       进口                                    --       +2.0%
                       出口                                    --       -1.0%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)               8月        --       +0.3%
                             (较上年同期)                      --       +5.8%
    
    9月9日(五)
    0130 澳洲房屋融资                               7月      -1.5%      +1.2%
             投资性房屋融资                                    --       +3.2%   
   
    
    
    9月12日当周 
    
    9月12日(一)
    2245 新西兰食品价格指数                        8月         --       -0.2%
    
    9月13日(二)
    2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第二季   　　--   盈余13.06
               年度经常帐收支(亿新西兰元)                      --      赤字75
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数             8月         --           8
                          企业信心指数                         --           4   
    
    9月14日(三)
    2230 新西兰制造业表现指数(PMI)                 8月         --        55.8
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季       --       +0.7%
                                (较上年同期)                   --       +2.8%
    0030 澳洲消费者信心指数                        9月         --       +2.0%
    
    9月14-15日
    2330 澳洲新车销售                              8月         --       -1.3%
    (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 戴素萍 审校 白云)

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