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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 06:12 BJT

《美国重要政经日程》--9月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1400 - 劳工部公布7月JOLTS职位空缺数

1800 - 美联储公布褐皮书

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 (完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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