日韩经济指标预测--9月7日-9月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月5日当周 9月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,648 9月7日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.5 领先指标 -- 0.0 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,057 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超68 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 7月 盈余20,900 盈余9,744 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 持平 +0.2% GDP(较前季) 持平 持平 9月8日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 45.1 0300 韩国L货供额 7月 -- +7.3% 9月9日(五) 0100 韩国基本利率 9月 -- 1.25% 9月12日当周 9月11日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +8.3% (较上年同期) -- -0.9% 9月12日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -7.5% 进口物价(较上年同期) -- -7.1% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.6% 2350 日本企业调查指数 第三季 -- 负11.1 9月13日(二) 暂无重要经济数据公布。 9月14日(三) 0430 日本工业生产修正值 7月 -- 持平 产能利用率指数(较前月) -- +1.5% 2300 日本路透短观制造业信心指数 9月 -- 正1 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结