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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--9月7日-9月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值     前值    
    
    9月5日当周 
    
    9月6日(二)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       8月         --     12,648  
    
    9月7日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                       7月         --       -1.5
             领先指标                                           --        0.0
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               8月         --      +2.1%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --  买超1,057
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --     卖超68
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           7月  盈余20,900 盈余9,744
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率          第二季修正值   持平     +0.2%
             GDP(较前季)                                       持平      持平 
    
    9月8日(四)
    0500 日本服务业景气判断指数                     8月         --       45.1
    0300 韩国L货供额                                7月         --      +7.3%
    
    9月9日(五)
    0100 韩国基本利率                               9月         --      1.25%
    
    9月12日当周
    
    9月11日(日)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   8月         --       持平
                         (较上年同期)                           --      -3.9%
    2350 日本机械订单(较前月)                       7月         --      +8.3%
                     (较上年同期)                               --      -0.9%   
    
    9月12日(一)       
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   8月         --      -7.5%
             进口物价(较上年同期)                               --      -7.1%
    2300 韩国失业率                                 8月         --       3.6%
    2350 日本企业调查指数                          第三季       --     负11.1    
    
    9月13日(二)
    暂无重要经济数据公布。   
    
    9月14日(三)
    0430 日本工业生产修正值                         7月         --       持平
             产能利用率指数(较前月)                             --      +1.5%   
    2300 日本路透短观制造业信心指数                 9月         --        正1
    (完)

      
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