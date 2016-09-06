日韩经济指标预测--9月7日-9月14日****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月5日当周 9月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,648 9月7日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.5 领先指标 -- 0.0 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,057 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超68 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 7月 盈余20,900 盈余9,744 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 持平 +0.2% GDP(较前季) 持平 持平 9月8日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 45.1 0300 韩国L货供额 7月 -- +7.3% 9月9日(五) 0100 韩国基本利率 9月 -- 1.25% 9月12日当周 9月11日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +8.3% (较上年同期) -- -0.9% 9月12日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -7.5% 进口物价(较上年同期) -- -7.1% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.6% 2350 日本企业调查指数 第三季 -- 负11.1 9月13日(二) 暂无重要经济数据公布。 9月14日(三) 0430 日本工业生产修正值 7月 -- 持平 产能利用率指数(较前月) -- +1.5% 2300 日本路透短观制造业信心指数 9月 -- 正1 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583