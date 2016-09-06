《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.78 +4.53 +4.56 7314702 京东 26.54 +0.99 +3.87 18270835 新浪 84.15 +2.27 +2.77 3158365 搜狐 42.60 +0.99 +2.38 224854 网易 222.00 +7.09 +3.30 2173473 百度 189.06 +11.28 +6.34 8175249 台湾 台湾积体电路 29.49 +0.35 +1.20 1482641 联电 1.89 +0.02 +1.07 83062 日月光 6.10 +0.07 +1.16 102840 硅品精密 7.47 +0.15 +2.05 88258 和信超媒体 2.49 -0.07 -2.82 2484 友达 3.85 +0.12 +3.22 328946 中华电信 36.59 +0.44 +1.22 40893 台湾国际航电 49.02 +0.27 +0.55 1268824 香港 中国移动 61.34 -0.56 -0.90 119382 中国联通 11.79 +0.12 +1.03 80647 中国电信 52.35 -0.67 -1.26 7583 中芯国际 5.67 -0.02 -0.35 52213 电讯盈科 6.40 +0.00 +0.00 3084 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 白云)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583