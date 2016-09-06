《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.78 +4.53 +4.56 7314702 京东 26.54 +0.99 +3.87 18270835 新浪 84.15 +2.27 +2.77 3158365 搜狐 42.60 +0.99 +2.38 224854 网易 222.00 +7.09 +3.30 2173473 百度 189.06 +11.28 +6.34 8175249 台湾 台湾积体电路 29.49 +0.35 +1.20 1482641 联电 1.89 +0.02 +1.07 83062 日月光 6.10 +0.07 +1.16 102840 硅品精密 7.47 +0.15 +2.05 88258 和信超媒体 2.49 -0.07 -2.82 2484 友达 3.85 +0.12 +3.22 328946 中华电信 36.59 +0.44 +1.22 40893 台湾国际航电 49.02 +0.27 +0.55 1268824 香港 中国移动 61.34 -0.56 -0.90 119382 中国联通 11.79 +0.12 +1.03 80647 中国电信 52.35 -0.67 -1.26 7583 中芯国际 5.67 -0.02 -0.35 52213 电讯盈科 6.40 +0.00 +0.00 3084 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 白云)