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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 06:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         103.78    +4.53    +4.56   7314702
    京东                26.54    +0.99    +3.87  18270835
    新浪              84.15    +2.27    +2.77   3158365
    搜狐              42.60    +0.99    +2.38    224854
    网易             222.00    +7.09    +3.30   2173473
    百度             189.06   +11.28    +6.34   8175249
    
    台湾
    台湾积体电路       29.49    +0.35    +1.20   1482641
    联电                1.89    +0.02    +1.07     83062
    日月光              6.10    +0.07    +1.16    102840
    硅品精密           7.47    +0.15    +2.05     88258
    和信超媒体         2.49    -0.07    -2.82      2484
    友达                3.85    +0.12    +3.22    328946
    中华电信           36.59    +0.44    +1.22     40893
    台湾国际航电      49.02    +0.27    +0.55   1268824
    
    香港
    中国移动           61.34    -0.56    -0.90    119382
    中国联通           11.79    +0.12    +1.03     80647
    中国电信           52.35    -0.67    -1.26      7583
    中芯国际            5.67    -0.02    -0.35     52213
    电讯盈科         6.40    +0.00    +0.00      3084
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 白云)

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