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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 07:09 BJT

标题新闻：新西兰第二季制造业销售量较前季增长2.8%，乳品和肉类销量增8.6%--新西兰统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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