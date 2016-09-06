美国与加拿大经济指标预测--9月7日-9月14日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月5日当周 9月7日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 545.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,441.7 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 7月 -- 562.4 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.4 经季节调整PMI 55.4 57.0 9月8日(四) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 +3.0% -5.5% 1230 加拿大产能利用率 第二季 -- 81.4% 1230 加拿大新屋价格指数 7月 +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月3日当周 26.5 26.3 四周均值(万人) -- 26.3 续请失业金人数(万人) 8月27日当周 215.3 215.9 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加160.0 增加123.2 9月9日(五) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 19.00 19.84 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加1.50 减少3.12 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 -- 65.40% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 7月修正值 持平 持平 趸售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.9% 9月12日当周 9月12日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月13日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 94.6 1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 -- 赤字1,130 9月14日(三) 1230 美国进口物价(较前月) 8月 -0.1% +0.1% 出口物价(较前月) 持平 +0.2% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 57.7 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 52.7 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍