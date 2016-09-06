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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 07:35 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月7日-9月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
     
    9月5日当周 
    
    9月7日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         545.2
                抵押贷款再融资指数                                --       2,441.7
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     7月        --         562.4
    1400 加拿大央行利率决定                            --       0.50%        0.50%
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 8月        --          49.4
                   经季节调整PMI                                 55.4         57.0
    
    9月8日(四)
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        7月      +3.0%        -5.5%
    1230 加拿大产能利用率                            第二季       --         81.4%
    1230 加拿大新屋价格指数                            7月      +0.2%        +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            9月3日当周      26.5         26.3  
                 四周均值(万人)                                   --          26.3
                 续请失业金人数(万人)           8月27日当周     215.3        215.9  
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        7月  增加160.0    增加123.2  
    
    9月9日(五)
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      8月      19.00        19.84
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      8月   增加1.50     减少3.12
               失业率                                            6.9%         6.9%
               就业参与率                                         --        65.40%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)               7月修正值      持平         持平
             趸售销售(较前月)                          7月      +0.2%        +1.9%
    
    
    9月12日当周
    
    9月12日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月13日(二)
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数        8月        --          94.6
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          8月        --     赤字1,130
    
    9月14日(三)
    1230 美国进口物价(较前月)                          8月      -0.1%        +0.1%
             出口物价(较前月)                                    持平        +0.2%
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         9月        --          57.7
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       9月        --          52.7
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 龚芳)

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