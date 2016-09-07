中国金融：首单不良资产收益权转让落地，江苏银行发起--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月7日 - 江苏银行不良资产收益权转让业务周二通过银登中心备案审核并完成登记流转。这是中国首单以不良贷款收益权作为基础资产的信贷资产转让业务，意味着中国银行业不良资产收益权转让业务试点正式落地。
上海证券报周三报导，首单不良资产收益权转让业务则由江苏银行发起，由华能贵诚信托公司设立资金信托计划受让江苏银行不良资产收益权，资产原始金额4.245亿元人民币，实际转让金额2.54亿元，信托计划分优先级和劣后级，由合格机构投资者认购，江苏银行作为资产服务机构负责对基础资产进行管理。
不良资产收益权转让业务是指银行业金融机构按监管要求以所持不良资产对应的本金、利息和其他约定款项的权利作为流转标的，经银登中心备案登记后进行转让，并由受让方继受的业务，不良资产收益权转让业务为银行依法合规地化解不良资产开辟了新的渠道。
今年全国两会期间，银监会主席尚福林在答记者问时就提到，要提高银行资产质量，开展不良资产证券化和不良资产收益权转让试点。其中不良资产证券化试点已于今年5月中旬落地。
据银监会披露的数据显示，截至6月末，商业银行不良贷款余额较上季末增加452亿元至14,373亿元，连续十多个季度上升；不良率则与上季末持平为1.75%，结束了十多个季度单边上升的态势。(完) (发稿 徐永 审校 曾祥进)
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