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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 07:59 BJT

金砖国家：9月6日股汇市收盘纵览

路透9月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月6日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.52%，报923.45点。

中国股市：沪综指连三日小幅收升，G20相关板块表现强势

中国汇市：人民币放量收创一个半月新低，G20峰会后购汇旺盛

香港股市：连续第四日上涨，持续受益于内地资金流入

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.95%，报60,129.437点。

巴西汇市：拉美货币上扬，因疲弱的美国服务业数据令外界对美国今年是否会升息的疑虑增加。雷亚尔兑美元 收报3.2066/81，上日收报3.2806/21。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.15%，报47,008.42点；大盘综合指数 收盘上涨0.11%，报53,680.43点。

南非汇市：兰特兑美元大涨2.5%至逾一周最高，受第二季GDP数据刺激

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印度股市：印度NSE指数一度大涨1.6%并触及近18个月新高，上周五发布的美国非农就业报告削弱了对美联储9月升息的预期。BSE指数 收盘上涨1.56%，报28,978.02点；NSE指数 收盘上涨1.51%，报8,943点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.52/66.53，上周五收报66.82/66.83。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.83%，报995.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.07%，报517.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.79%，报64.563；卢布兑欧元 贬值0.12%，报72.653。(完) (整理 王颖；审校 张若琪)

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