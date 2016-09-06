金砖国家：9月6日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.95%，报60,129.437点。

巴西汇市：拉美货币上扬，因疲弱的美国服务业数据令外界对美国今年是否会升息的疑虑增加。雷亚尔兑美元 收报3.2066/81，上日收报3.2806/21。

南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.15%，报47,008.42点；大盘综合指数 收盘上涨0.11%，报53,680.43点。

印度股市：印度NSE指数一度大涨1.6%并触及近18个月新高，上周五发布的美国非农就业报告削弱了对美联储9月升息的预期。BSE指数 收盘上涨1.56%，报28,978.02点；NSE指数 收盘上涨1.51%，报8,943点。