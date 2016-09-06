《中国重要政经日程》--9月7日-9月24日

=============================近期重要政经日程==========================

9月8日（周四）

--第十九届中国国际投资贸易洽谈会暨国际投资论坛在福建厦门举行，至11日。

*--国家卫生计生委召开例行新闻发布会，从省、市、县三级介绍深化医改经验推广有关情况。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

9月21日（周三）

--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9月24日（周六）

--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。

9月27日（周六）

*--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。

注: 1. *代表新增日程。