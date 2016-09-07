德国个股：大众旗下卡客车公司可能与Navistar完全合并--执行长

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福9月6日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下大众卡客车公司执行长Andreas Renschler称，一旦与Navistar 间的技术和采购结盟成形，两家公司完全合并将成为可能。
在讨论周二公布的技术和采购合作伙伴关系的电话中，Renschler被问及他是否预计大众卡客车公司会与美国同业Navistar的完全合并一事。
“在我们成为全球领头羊的过程中，一切皆有可能，”Renschler说道。
当被问及卡客车公司是否会从大众汽车集团中拆分出来时，Renschler重复了上述回答。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。