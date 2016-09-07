德国个股：大众旗下卡客车公司可能与Navistar完全合并--执行长

路透法兰克福9月6日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下大众卡客车公司执行长Andreas Renschler称，一旦与Navistar 间的技术和采购结盟成形，两家公司完全合并将成为可能。

在讨论周二公布的技术和采购合作伙伴关系的电话中，Renschler被问及他是否预计大众卡客车公司会与美国同业Navistar的完全合并一事。

“在我们成为全球领头羊的过程中，一切皆有可能，”Renschler说道。

当被问及卡客车公司是否会从大众汽车集团中拆分出来时，Renschler重复了上述回答。(完)