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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 08:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆续跌，之前美国ISM服务业数据疲弱

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* 美元/日圆汇率直线下降，之前美国公布ISM服务业数据疲弱，降低对美联储加息的预期

* 现在市场寄望日本放宽政策，但日本内阁特别经济顾问滨田宏一称要先等待美联储的决定

* 近期美元/日圆多头在103.81停损，昨日则下移到101.93

* 亚洲市场迄今从102.13跌到101.25，低于日线一目均衡转换线切入位102.19，及基准线切入位101.93

* 阻力位确认在日线图下行的一目均衡云区103.72-105.22

* 101.00-102.00间约有13亿美元期权到期，可能帮助稳定汇价

(完)

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