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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 08:19 BJT

全球贵金属：9月6日SPDR黄金持仓增加1.52%，或14.25吨

路透9月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量增加1.52%，至952.14吨，上周五为937.89吨。

黄金持仓量 从30,154,104.94盎司升至30,612,097.42盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜；审校 王颖)

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