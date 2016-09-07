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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月7日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议指出，适当扩大内需，可以为供给侧结构性改革营造良好环境，关键要通过加大补短板工作力度，既带动扩大合理有效投资，又增加有效供给。

* 其他:

--国务院国资委主任肖亚庆表示，下一步要加快推进中央企业间产业重组合作整合。其中中航工业、国机集团、中核建设和中国一重等八家央企有望先行。

--中泰证券称，因涉嫌违反证券期货相关法律法规，证监会决定对公司进行立案调查。

--申万宏源 、国泰君安 等22家券商经营数据显示，8月份净利润相比7月份下降8.16%。

--国金证券 称，对于核实清华控股增持承诺履行情况的问题，目前尚未履行增持，因未达到其认可的增持条件。清华控股后续计划调整增持条件，15个交易日后的三个月内完成上述承诺。增持完成后六个月内不减持。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)

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