《中国报摘》--中国证券报9月7日

--国金证券 称，对于核实清华控股增持承诺履行情况的问题，目前尚未履行增持，因未达到其认可的增持条件。清华控股后续计划调整增持条件，15个交易日后的三个月内完成上述承诺。增持完成后六个月内不减持。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)