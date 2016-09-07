《中国报摘》--中国证券报9月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议指出，适当扩大内需，可以为供给侧结构性改革营造良好环境，关键要通过加大补短板工作力度，既带动扩大合理有效投资，又增加有效供给。
* 其他:
--国务院国资委主任肖亚庆表示，下一步要加快推进中央企业间产业重组合作整合。其中中航工业、国机集团、中核建设和中国一重等八家央企有望先行。
--中泰证券称，因涉嫌违反证券期货相关法律法规，证监会决定对公司进行立案调查。
--申万宏源 、国泰君安 等22家券商经营数据显示，8月份净利润相比7月份下降8.16%。
--国金证券 称，对于核实清华控股增持承诺履行情况的问题，目前尚未履行增持，因未达到其认可的增持条件。清华控股后续计划调整增持条件，15个交易日后的三个月内完成上述承诺。增持完成后六个月内不减持。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583