《香港报摘》--经济日报9月7日

**头版头条**

--新盘纷纷加价，本月首周已有9个新盘调升售价，其中新鸿基地产 于新界元朗已开售两周的Grand YOHO加价16%。

**其他**

--港股通最近5天进帐224亿港元，中国四大银行H股股价较A股折让幅度亦由年初的22%急速收窄到单位数，股价同创逾52周高位。

--证监会主席唐家成称，证监会未为改革建议设下改动的底线，若市场有建设性建议，绝对有修改空间，例如可考虑增加LRC及LPC的成员人数及优化LRC的审批流程等。

--香港IPO集资额料高达20亿美元的招商证券 计划明日进行上市聆讯，暂定于下月挂牌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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