重发-****主要国家经济指标预测--9月8日****

(重发以调整格式) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月7日(三) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,057 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超68 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 7月 盈余20,900 盈余9,744 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 持平 +0.2% GDP(较前季) 持平 持平 9月8日(四) 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差27.5 逆差31.95 进口 -- +2.0% 出口 -- -1.0% 0300 韩国L货供额 7月 -- +7.3% 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 45.1 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- +0.20% 1145 欧洲央行再融资利率 9月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 +3.0% -5.5% 1230 加拿大产能利用率 第二季 -- 81.4% 1230 加拿大新屋价格指数 7月 +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月3日当周 26.5 26.3 四周均值(万人) -- 26.3 续请失业金人数(万人) 8月27日当周 215.3 215.9 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加160.0 增加123.2 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月6日(二) 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 46.6 -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 12,561 -- 9月7日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.3% +3.4% 0500 日本同时指标(较前月) 7月 +0.7% -- 领先指标 -0.7% -- 0600 德国工业生产(较前月) 7月 -1.5% +0.2% 0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 赤字26 -- 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 7月 逆差45 -- 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -0.2% -0.4% (较上年同期) 截至8月的三个月 +6.9% +7.0% 0830 英国工业生产(较前月) 7月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +2.1% +1.9% 制造业产出(较前月) -0.9% -0.4% (较上年同期) +0.8% +1.7% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 549.9 -- 抵押贷款再融资指数 2457.8 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 7月 +587.1 -- 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.5% 0.50% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 53.8 -- 经季节调整PMI 52.3 55.4 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 正12 正6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 徐文焰/王兴亚；审校 郑茵)