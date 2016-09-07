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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 07:17 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--9月8日****

(重发以调整格式)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    9月7日(三)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  8月        --       +2.1%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --   买超1,057
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --      卖超68
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              7月 盈余20,900  盈余9,744
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率          第二季修正值     持平      +0.2%
             GDP(较前季)                                         持平       持平
    
    9月8日(四)
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                7月   逆差27.5  逆差31.95
                       进口                                       --       +2.0%
                       出口                                       --       -1.0%
    0300 韩国L货供额                                   7月        --       +7.3%
    0500 日本服务业景气判断指数                        8月        --        45.1
    0530 法国非农就业岗位(较前季)              第二季修正值       --      +0.20%
    1145 欧洲央行再融资利率                            9月      0.00%      0.00%
                 存款利率                                     负0.40%    负0.40%
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        7月      +3.0%      -5.5%
    1230 加拿大产能利用率                            第二季       --       81.4%
    1230 加拿大新屋价格指数                            7月      +0.2%      +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            9月3日当周      26.5       26.3
                 四周均值(万人)                                   --        26.3
                 续请失业金人数(万人)           8月27日当周     215.3      215.9
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        7月  增加160.0  增加123.2
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  8月        --       +0.3%
                             (较上年同期)                         --       +5.8%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    
    9月6日(二)
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             8月       46.6        -- 
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          8月     12,561        --
    
    9月7日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季     +0.5%      +0.6%
                              (较上年同期)                      +3.3%      +3.4%
    0500 日本同时指标(较前月)                          7月      +0.7%        -- 
             领先指标                                           -0.7%        -- 
    0600 德国工业生产(较前月)                          7月      -1.5%      +0.2%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            7月     赤字26        -- 
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)              7月     逆差45        -- 
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                   8月      -0.2%      -0.4%
                           (较上年同期)       截至8月的三个月   +6.9%      +7.0%
    0830 英国工业生产(较前月)                          7月      +0.1%      -0.2%
                     (较上年同期)                               +2.1%      +1.9%
             制造业产出(较前月)                                 -0.9%      -0.4%
                       (较上年同期)                             +0.8%      +1.7%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周      549.9        -- 
                抵押贷款再融资指数                             2457.8        -- 
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     7月     +587.1        -- 
    1400 加拿大央行利率决定                            --        0.5%      0.50%
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 8月       53.8        -- 
                   经季节调整PMI                                 52.3       55.4
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              8月       正12        正6
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 徐文焰/王兴亚；审校 郑茵)

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