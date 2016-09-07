《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--行政院昨研商〞陆客减少对观光旅行业冲击因应方案〞，将给予游览车等观光业的即将到期贷款展延本金一年等协助，同时政府将带头由各机关举办员工团体旅游且可刷国旅卡，观光局还将提拨一笔资金鼓励企业、社团举办团体旅游，扩大台湾旅行市场，让观光业者转型过程有喘息空间。
--田弘茂将于12日海基会临时董监事会议后正式接任董事长一职，并出席14日登场的大陆台商秋节联谊活动。据悉，在大陆台商秋节联谊活动安排上，预计有五大创新产业及台中市投资环境两场专题简报；至于新政府稍早宣示盼与对岸能展开对话、相辅相成的新南向政策，则未被列入。
--金管会公布台湾的银行业前七月获利累计1,926亿台币，再扣57亿罚金后，较去年同期衰退116.5亿，年衰退5.87%。
*经济日报：
--台积电 预估，该公司未来五年的成长动能来自智慧手机、高性能运算、物联网以及车用电子等四大领域，以智慧手机相关晶片最重要，透露尽管智慧手机市场成长趋缓，但仍是驱动半导体业持续向上的主要推手。
--台湾证券交易所旗下的台湾指数公司董事长李啓贤参加第一届〞台湾指数化投资论坛〞时宣布，台、韩两地的交易所将在10月7日进行ETF互挂，为台韩合作跨出一大步。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583