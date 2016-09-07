《中国报摘》--其他报纸重要消息9月7日

**上海证券报**

--9月6日，中国江苏银行不良资产收益权转让业务通过银登中心备案审核并完成登记流转，为首单以不良贷款收益权作为基础资产的信贷资产转让业务。

--国家发改委批复北京、甘肃、海南三省市电力体制改革试点方案，同时，福建、黑龙江两省的售电侧改革试点方案也获批公布。为发改委宣布要加快推进输配电价改革后的又一大进展。

**人民日报**

--重庆西部物流园发行债券日前在新加坡交易所上市。期限五年，金额5亿美元，票面利率3.25%。

**21世纪经济报 道**

--据清科集团发布的2015年房地产基金白皮书测算，当前涉足商业地产收购-持有-经营的房地产基金资金规模已超过千亿元人民币大关，俨然成为民间资本输血房地产的另类投融资模式。

--据人民银行杭州中心支行调查，截至6月末，浙江省商业银行表外类信贷业务余额4,506.8亿元，比年初增加1,218亿元，同比增长66%。投向主要在水利环境和公共设施管理业、交通运输业等基础设施及房地产项目。

**东方早报**

--上海市住建委表示，9月1日以来，上海市房地产市场运行平稳，市场过热情绪明显降温，这是10天内市住建委第二次表态。(完)