《香港报摘》--信报9月7日

**头版头条**

--私人住宅楼价近月重拾升势，资助房屋成为上车买家的另一出路，政府部门建议一个市区资助屋苑以市值六折定价，入场费低于100万港元。

**其他**

--据英国传媒Property Week报导，万科 以1.15亿英镑购入一座位于英国伦敦市中心的写字楼Ryder Court，且买卖双方已经正式交换合同。

--独立股评人David Webb称，对上市架构改革谘询持反对意见的一派若不退让，政府应重提2003年的专家建议，让证监会直接收回上市审批权。

--香港楼价回升，大行开始对楼价走势预测作出调整，大和资本发表报告预期今年楼价可扭转去年的跌势，由原先估计下跌10%调整为上升1%，并预测明年楼价将上升5%。（完）

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