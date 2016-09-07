国际油市：油价微跌，市场仍怀疑能否达成冻产协议

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
油价周一触及一周高位，此前俄罗斯与沙特同意就稳定油市合作，但由于协议的不确定性升高，油价之后下跌。
石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国将在9月26-28日于阿尔及利亚举行非正式会谈，但许多市场人士对协议能否达成感到怀疑。
沙特周二表示，如果其他产油国同意冻产，沙特将配合，但担心伊朗可能搅局。
伊朗周二暗示准备与沙特和俄罗斯一起努力提振油价，开始与OPEC争取产量限制豁免的可能性。
初步路透调查显示，上周美国商业原油库存可能减少10万桶，汽油库存或减少50万桶；同时馏分油库存料增加100万桶。
美国石油协会(API)料将在周三公布一周石油数据，因周一逢劳工节假期而延后一天公布。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/戴素萍 审校 许娜/王丽鑫)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。