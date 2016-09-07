国际油市：油价微跌，市场仍怀疑能否达成冻产协议

油价周一触及一周高位，此前俄罗斯与沙特同意就稳定油市合作，但由于协议的不确定性升高，油价之后下跌。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国将在9月26-28日于阿尔及利亚举行非正式会谈，但许多市场人士对协议能否达成感到怀疑。

沙特周二表示，如果其他产油国同意冻产，沙特将配合，但担心伊朗可能搅局。

伊朗周二暗示准备与沙特和俄罗斯一起努力提振油价，开始与OPEC争取产量限制豁免的可能性。

初步路透调查显示，上周美国商业原油库存可能减少10万桶，汽油库存或减少50万桶；同时馏分油库存料增加100万桶。

美国石油协会(API)料将在周三公布一周石油数据，因周一逢劳工节假期而延后一天公布。(完)

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