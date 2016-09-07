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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 09:01 BJT

《全球汇市》美元/日圆续跌，美国疲弱数据降低对美联储加息预期

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1244 1.1252 -0.07 +3.54 1.0860

美元/日圆 101.41 101.98 -0.56 -15.70 120.30

欧元/日圆 114.08 114.77 -0.60 -12.56 130.47

美元/瑞郎 0.9693 0.9691 +0.02 -3.24 1.0018

英镑/美元 1.3414 1.3437 -0.17 -8.98 1.4738

美元/加元 1.2848 1.2842 +0.05 -7.16 1.3839

美元/离岸人民币 6.6717 6.6740 -0.03 +1.58 6.5680

澳元/美元 0.7671 0.7686 -0.20 +5.44 0.7275

新西兰元/美元 0.7408 0.7415 -0.09 +8.54 0.6825

澳元/日圆 77.800 78.380 -0.74 -11.21 87.620

新西兰元/日圆 75.080 75.610 -0.70 -8.42 81.980

英镑/日圆 136.06 137.09 -0.75 -23.23 177.22

澳元/新西兰元 1.0354 1.0354 +0.00 -2.91 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/戴素萍/王颖；审校 张若琪/李婷仪/许娜)

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