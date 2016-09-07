《全球汇市》美元/日圆续跌，美国疲弱数据降低对美联储加息预期

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1244 1.1252 -0.07 +3.54 1.0860
美元/日圆 101.41 101.98 -0.56 -15.70 120.30
欧元/日圆 114.08 114.77 -0.60 -12.56 130.47
美元/瑞郎 0.9693 0.9691 +0.02 -3.24 1.0018
英镑/美元 1.3414 1.3437 -0.17 -8.98 1.4738
美元/加元 1.2848 1.2842 +0.05 -7.16 1.3839
美元/离岸人民币 6.6717 6.6740 -0.03 +1.58 6.5680
澳元/美元 0.7671 0.7686 -0.20 +5.44 0.7275
新西兰元/美元 0.7408 0.7415 -0.09 +8.54 0.6825
澳元/日圆 77.800 78.380 -0.74 -11.21 87.620
新西兰元/日圆 75.080 75.610 -0.70 -8.42 81.980
英镑/日圆 136.06 137.09 -0.75 -23.23 177.22
澳元/新西兰元 1.0354 1.0354 +0.00 -2.91 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583