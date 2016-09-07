中国个股：南京新百拟投资医疗及生物产业并购基金，基金总规模100亿元

路透上海9月7日 - 中国南京新街口百货商店股份有限公司 周二晚公告称，拟投资至多10亿元人民币予医疗服务产业并购基金及生物医疗产业并购基金，这两只并购基金的出资总额合计100亿元。

公告显示，南京新百拟与其控股股东三胞集团、南京盈鹏资产管理公司和上海君政投资管理公司共同设立医疗服务产业并购基金，出资总额拟定为40亿元，以医疗技术及医疗服务行业为合作投资方向。其中南京新百和三胞集团分别出资至多4亿元和至多11亿元，为该基金的有限合伙人，另外两方将作为基金的普通合伙人和管理人，出资额不低于25亿元。

另外，南京新百拟与三胞集团、盈鹏资产、南京银行南京分行、尚融资本、民生信托、英大资本、国信国投基金管理及北京达麟投资管理共同设立生物医疗产业并购基金，以生物医疗产业等相关技术的应用为合作投资方向，盈鹏资产、尚鹏资本、国信国投及达麟作为基金普通合伙人和管理人，其余机构为有限合伙人。

生物医疗并购基金的出资总额拟定为60亿元，其中南京新百及三胞集团分别出资至多6亿和14亿元。

上述两只基金期限均为两年，最多可延长至三年。

南京新百称，公司计划进一步落实 “现代商业+医疗养老”双主业发展战略。通过投资这两只基金，公司将继续关注医疗技术及服务和生物医疗及服务两大产业，以及其他相关健康产业的优质标的资产，可以使公司进一步夯实医疗养老服务板块，与旗下养老业务相互促进协同，推动公司的进一步发展。

南京新百自8月29日开始停牌，因公司拟终止定向增发及现金收购控股股东资产的计划，停牌前收报26.61元。（完）