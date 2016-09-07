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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 09:29 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月7日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      9/8     沪　　无锡银行　730908　　18,481.1482   4.47      9.91    中信建投  9/12
      9/20    沪　　常熟银行  780128　　22,227.2797   4.28      9.89    中信建投  9/22
      9/21    沪　　城地股份  732887　　   2,460     12.13     22.97    华创证券  9/23
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    中止发行　沪　　国泰集团　732977　　  5,528　　　 --         --      中德证券　--
    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
    *9/8    深　　亚泰国际  4,500      13.99      22.98    国泰君安
    *9/8    深　　朗科智能  1,500      22.52      22.46    中信证券 
     --     沪　　三角轮胎 20,000      22.07      22.98    安信证券  
     --     沪　　新天然气  4,000      26.66      22.99    西部证券  
     --     深　　创新股份  3,348      23.41      22.99    招商证券  
     --     沪    振华股份  5,500       6.13      22.98    长江证券  
     --     深    陇神戎发  2,167      13.64      22.99    华龙证券
     --     沪    网达软件  5,520       7.26      22.97    兴业证券  
     --     深    先进数通  3,000      11.07      22.98    国泰君安
     --     沪    通用股份 17,491.9085  4.92      22.98    中信建投  
     --     深    新晨科技  2,255       8.21      22.98    安信证券 
     --     深　　农尚环境 　2,327.6836  9.06      18.12    红塔证券  
       
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 林高丽)

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