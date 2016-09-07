《香港报摘》--其他报纸重要消息9月7日

**明报**

--中国中冶 总裁张兆祥表示，未来将与中国五矿集团就房地产、矿业与工程等有竞争与同质化的业务进行整合，公司有信心于3年的原定计划内完成业务资产重组。

--香港寝具品牌SINOMAX 表示，税务局向公司过去10个财政年度利得税最新评估合共高达1.08亿港元，公司已向当局提出异议，不过考虑到长远利益，已向当局提出和解建议，并支付8,930万港元和解费用。

**星岛日报**

--叶氏化工 执行董事兼财务总裁何世豪表示，上半年的溶剂业务营业额虽然按年跌9%，但毛利率则按上升2.7个百分点，主要由于期内出口销量大幅增加三倍，而出口地区以越南和泰国为主。

--市区重建局于九龙深水埗“蚊型”地皮招标项目早前接获32份意向书，将会邀请当中符合资格的27家发展商入标。

**苹果日报**

--加拿大总理杜鲁多在香港访问3日，昨天专程到长江中心与长和 主席李嘉诚及其长子李泽钜会面，杜鲁多更将合照放到个人Twitter上并称会面谈论两地贸易及投资很高兴。据了解，今次是杜鲁多就任以来，首次与李嘉诚会面。

--花旗报告引述新奥能源 首席财务官王冬至指出，发改委上月提出将加强天然气输配价监管，相信措施对公司毛利率影响不大。

**东方日报**

--证监会主席唐家成指出，新板对香港金融中心很重要，故一定会进行讨论，他个人认为创业板检讨与新板可一并研究。

--港交所 与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局签订合作备忘录，为双方共同推动大宗商品交易平台在前海深港合作区落户和营运提供重要基础。

**文汇报**

--中银香港 发展规划部策略规划及发展主管王镇强称，该行一直有研究应用金融科技，现为起步阶段，相信在两、三年后会成业务重要部分。

--龙光地产 8月单月合约销售额约为22亿元人民币，同比升41%；今年首8月累计合约销售额为190.5亿元，同比增长63.4%。（完）

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