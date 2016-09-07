港报财经评论：前景亮丽，纸业汽车股续看升--经济日报9月7日

前景亮丽 纸业汽车股续看升/ 林瑞芬

恒指 及国指 自6月低位回升，累计升幅分别为21%及20%，在恒指逼近24,000大关，而国指逼近10,000关，不宜只顾向上估目标，还要顾后。

好淡昨日早段主要以挟腾讯 较量，腾讯股价再抽高至216.8港元，收报215港元，升幅2.3%，但淡友就力遏中移动 ，中移动昨逆市跌0.6%，收报95.5港元。恒指收报23,787点，升0.6%，国指收报9,938点，升1.1%，大市成交额756亿港元。大关在前，叩关前大市升势料趋缓，若遇掉头则审慎重检形势及调整策略，以防升浪突然逆转。技术上，如后市能冲破大关固然好，国指一旦突破10,000，向上一级阻力是10,700左右，但若掉头而回，以恒指不跌穿23,000、国指不跌穿9,500为妙！如试穿宜减磅，现水平则持盈保泰。

杭州G20峰会已落幕，各国有共识不能过度依赖货币政策，需要创新增长，进行供给侧改革，化解过剩产能，但毕竟G20没甚么强制约束力，全球未来如何透过非货币政策来刺激经济，还是未知之数。

G20之前，环球滙率及金融市场有人为维稳的局面，风平浪静。G20之后，市场忧虑或存在变化，正高度关注人民币滙率走向。

交银国际认为，如果美国联储局决议于本月加息，美元在未来半个月的上升空间较小，人民币贬值幅度有限；但随着美国加息时点的延后，市场对加息的预期将不断反覆并逐步升温，推升美元一直走强，并在加息前到达高点。如果联储局于11月或12月才加息，美元未来上升空间较大，人民币贬值压力加剧；同时，市场对美国加息时点的预期逐渐左右美滙走势。按美滙指数最近4个月（今年5月至8月）的走势与去年5月至8月（12月FOMC会议前4个月至7个月）走势一致，那么随着今年12月加息预期升温，美元将在11月迅速走高并到达顶点，人民币贬值压力增大。但在加息预期兑现后，美滙指数或见顶回落，人民币贬值压力将逐渐释放。

个股仍然精采，汽车股乘8月份销售数据理想再炒起，纸业股晨鸣 被抢高，昨日再创52周新高7.53港元，收报7.47港元，升幅6.4%；理文造纸 亦冲试8月阻力6.5港元，最高见6.58港元，收报6.55港元，升幅3.3%。一如8月27日文章估计，对晨鸣反覆上望中期目标8元还是有信心，而理文造纸则以反覆挑战2010年7港元阻力为目标，策略逢低收集等起动。

汽车股而言，广汽集团 、东风集团 、中国重汽 及长城汽车 昨日涨幅介乎3.5%至4.8%不等。翻炒纸业及汽车股，离不开憧憬盈利增长续有好表现。

当中，笔者认为还是可重点留意长城汽车。按集团最新公布数据显示，8月份销量按年升25.4%至7.31万台，产量按年升19.4%至7.29万台；累计今年首8月，销量按年升13.7%至59.23万台，产量按年升15.6%至60.88万台。期内，长城的「哈弗H2」型号车销售虽回落，但主打型号「哈弗H6」销售理想，加上今年4月推出的新款型号「哈弗H7」获市场热捧，集团销售逐月提升，展望第四季，继续有新车款推出，如新车型有H2和H6的蓝标车型、纯电动轿车、以及一款介乎于H1和H2之间的小型SUV，集团于内地SUV市场的领导地位将更为巩固。

据较早前国泰君安报告指出，长城汽车于今年第二季度内的毛利率按季提升1个百分点，至26.3%，验证了2015年第四季度为公司本轮调整的最低点，毛利率较高的SUV占比提升，有助毛利率和利润季度环比不断提升趋势确立。此外，券商预测，长城汽车下半年的H7月销量或超出市场预期至1万台以上，高价格、高毛利率的H7及H6 coupe销量占比提升至30%（上半年为20%），2016年下半年利润可望达至同比增速接近20%（上半年利润增长为4%）。据Etnet综合预测，长城汽车2016及2017年度每股盈利达0.95元人民币及1.04元人民币（折合分别为1.12港元及1.22港元）。集团毛利率有回升趋势，而下半年度盈利增速料较上半年度为佳，长城汽车中期前景仍是较明朗，中綫股价有力反覆挑战高位。

中綫而言，瑞信给予长汽目标价9.1港元、摩根士丹利看10港元、麦格理给予估值达12.5港元，取保守目标价挑战9港元计，2016年度预测PE约8倍，乐观目标价挑战12港元的话，预测PE不超过11倍，这均是该股可能的中期反覆挑战的高位。配合周綫图分析，长城汽车后市如能突破8.6港元阻力，上试10港元才遇较大的中期阻力，以7港元作止蚀参考，昨收报8.23港元，升幅4.8%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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