建信期货：中国期指多空均减仓，后市关注增量资金是否跟进

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下内容节选自9月7日的《期货日报》：
在经历连续半个月的回调之后，昨日市场出现了久违的放量上攻，阶段性触底反弹倾向显现，两市均收出带有较长下影线的光头阳线，沪指收3090.71点，涨幅0.61%，深成指收10861.50点，涨幅1.55%。期指所有合约均收涨，其中IC合约涨幅领先，主力合约较现货贴水幅度均大幅收窄，其中IF1609、IH1609、IC1609的基差分别为-13.63、-2.45、47.17。
主力合约前20席位多空方均减仓，部分是由于移仓换月导致的，但也有部分是由于多空方谨慎情绪增加，空方主动止盈。对比主力合约减仓幅度发现，IF和IC前20席位减仓幅度均大于合约当日减仓幅度。具体上，前20席位在IF1609合约多方减仓1031手，空方减仓772手，IF1609减仓928手；IC1609合约多方增仓292手，空方增仓366手，IC1609减仓138手。虽然中证500指数大幅上涨，但IC合约空方减仓力度依旧大于多方。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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