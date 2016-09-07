期货日报：沪镍“金九银十”行情可期

海关数据显示，2016年1—7月中国累计进口镍矿砂及精矿1442万吨，其中来自菲律宾的进口量为1379万吨，占总进口量的95.6%。1—7月累计进口镍生铁55.4万吨，其中来自印尼的进口量为39.1万吨，占总进口量的71%。菲律宾产出的镍矿为红土镍矿，国内企业主要用于生产镍生铁，之后出售给不锈钢厂以其为原料生产不锈钢。由于镍生铁中含有不计价的生铁，生产不锈钢较电解镍加生铁具有更高的经济性，因而镍生铁在国内不锈钢厂的应用十分广泛。