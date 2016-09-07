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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 09:22 BJT

期货日报：沪镍“金九银十”行情可期

以下内容节选自9月7日的《期货日报》：

　　海关数据显示，2016年1—7月中国累计进口镍矿砂及精矿1442万吨，其中来自菲律宾的进口量为1379万吨，占总进口量的95.6%。1—7月累计进口镍生铁55.4万吨，其中来自印尼的进口量为39.1万吨，占总进口量的71%。菲律宾产出的镍矿为红土镍矿，国内企业主要用于生产镍生铁，之后出售给不锈钢厂以其为原料生产不锈钢。由于镍生铁中含有不计价的生铁，生产不锈钢较电解镍加生铁具有更高的经济性，因而镍生铁在国内不锈钢厂的应用十分广泛。

　　截至9月2日，国内港口镍矿库存合计1479万湿吨，折合金属量约11.9万镍吨。根据笔者测算，以国内现有的镍生铁产量来计算，现有港口镍矿库存只能满足国内三四个月的消耗量。如果“金九银十”期间不锈钢消费有所提振，在旺季中表现偏强，则会加速镍矿库存的消耗。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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