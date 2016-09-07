华泰期货：郑棉牛市格局不变，等待增仓放量

以下内容节选自9月7日的《期货日报》：

棉花1701合约在1月17日创出年内新高后，进入运行重心下移的盘整区间，价格跨度为1300元/吨。回调伴随着成交的萎靡和持仓的下降，可以初步判断，棉花牛市格局不变。

近几日的收涨主要是前期空头盈利出局造成。此外，目前价位逼近前期盘整时的高位A点，也为市场提供了支撑。

操作上，关注14270元/吨附近的运行情况，若能突破，且增仓放量，则可以适当跟多。(完)

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