港报财经评论：腾讯股价冲天飞，中资金融股狂追--信报9月7日

路透香港9月7日 - 腾讯股价冲天飞 中资金融股狂追/ 习广思

恒指 于五穷六绝月没有大跌，7月及8月各升约5%，9月至今升了3.5%，令不少股民措手不及。虽然大市有点超买，但市场情绪未算极度乐观，成交不算疯狂，进场的散户不多，后市仍将是大涨小回格局。本月中资金融股十分厉害，有望继续跑赢指数，领导大市。

恒生中资金融行业指数 自8月中调整两周后，9月又开始发围，迄至昨天升了4.6%，胜过恒指的3.5%升幅；7月与8月走势颇为相似，也是上半月急升，下半月横行调整，8月上半月的升幅达9.2%，本月该指数虽已升了4.6%，但若似8月的表现，应该还有几个巴仙的升幅。

另一只重磅股腾讯 昨天再升2.3%，市值直扑2万亿港元，膺「亚洲股王」。此股是基金股，亦是多个指数的重磅股，有钱流入香港、亚洲及新兴市场，它都会受惠。因此，腾讯的股价甚受大行的评级所影响，每接近目标价，股价都有调整压力。目前券商给予未来12个月的平均目标价为231港元，在中期业绩公布前，该目标价为195港元；换言之，业绩胜过市场预期后，券商把目标价调升了36港元，与昨天收市价215港元比较，距目标价16港元，还有一些水位，但不算多。在资金不断涌入下，券商进一步提升腾讯的目标价也非没可能。

不过，腾讯业绩模式已广为市场熟悉，估值已反映了，近年目标价每次有较大调升，都是因业绩优于预期，与2013年股价由50港元升至逾百元水平时不同，那时腾讯仍未广受市场认同，估值反而有上调空间，大行频密调升目标价，令股价一年间翻倍。

今年中起，内地经济增长虽有放缓迹象，大行早前亦下调预测，但整体而言，通缩压力已有所缓解，原材料价回升之势较稳固。经过两三年的调整，很多物料如钢材、水泥及煤炭等价格，都已捱过最差的时候，令每月生产价格指数跌幅逐步收窄，中国经济宏观风险下降，这也是近月中资股吸金的理由，特别是中资金融股，内银内险股未来或有机会急起直追跑赢腾讯。

在牛气充盈的9月，要数最大的变数不是美国联储局会否加息，因为加息只是时间问题，对市场最大影响的，其实是日央行货币政策的去向。日央行行长黑田东彦近日公开致辞时承认，负利率会对银行的盈利有负面影响，但这是否意味着他已「投降」，不再减息呢？若是如此，日圆肯定会大升，日本经济复苏之路更遥远；传统上，强日圆对世界股市并不是好事。

不过，望一望日圆月线图，1990年至今， 美元兑日圆的12个月移动平均线，共有5次跌穿24个月移动平均线，过去4次出现这个死亡交叉后，美元兑日圆只有一条路，就是向下寻底，这个死亡交叉今年再现。如果笔者是黑田，就会快快谂条计，既可减息，而银行盈利能力又不会被削弱；否则，日圆升至80的机会颇高。若是如此，日本出口企业肯定叫救命，2%的通胀目标根本无从谈起。

「安倍经济学」已经洗湿个头，现时只能抱着破釜沉舟的心态，再博一铺继续减息放水。计是有的，例如可以向欧央行行长德拉吉借桥，一方面减息，另一方面向银行派出资金，甚至向银行以负利率借出资金。只要黑田谂到计既放水，又能抵消对银行的负面冲击，则日央行再放水可期，当日圆回落，港股又会多一个有利因素。日央行将于9月21日公布议息结果，这是股市食粥食饭的关键。（完）

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