期货日报：沪胶主力席位减多增空

以下内容节选自9月7日的《期货日报》：

6日，沪胶主力1701合约高开后，因部分多头减仓离场，期价快速下挫，但多头抵抗增强，期价振荡回抽。然而，空头压力也不容小觑。当日，期价在多、空力量的博弈下，小区间波动。至尾盘，空头主动减仓离场，使得期价小幅收高。

通过观察主力持仓动向，可以发现，当日主力席位之间分歧较大，且增、减持幅度均不大，体现主力对后市的不确定。在多、空力量博弈下，预计短期难有趋势性行情，期价将振荡运行。(完)

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