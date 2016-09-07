港报社评：民主党重夺泛民第一，坚持原则获认同回报--明报9月7日

新一届立法会选举结果，民主党在地区直选和超级区议会选举共夺得7个议席，再度成为泛民阵营最大政党。这揭示民主党坚持原则立场，已经走出数年来的低迷，并薪火相传由年轻梯队接班，他们在未来一段时日将成为党的重要资产。民主党之复苏，放在近年政治氛围愈趋激进情况下检视，可以看到只要政党坚持和平理性非暴力原则，做实事而不追逐一时一地的短视政治利益，最终都会得到崇尚理性和平的市民认同，并在选举中获得回报。

今次民主党选举团队，平均年龄不到43岁，与2012年的53岁比较降低了10岁。当年涂谨申以28岁晋身立法会，创下「最年轻议员」的纪录，到今年香港衆志罗冠聪以23岁当选，才将之打破；今年涂谨申以52.8岁出征，已经是民主党选举团队最高龄的「老将」。回顾过去的民主党主要战将，大多超过或接近60岁的「耳顺」之年；今之视昔，民主党年轻化取得明显进展。民主党当选7人，并非突然蹦跳出来的新星，他们都有政治年资和社区服务经验，只要好好干下去，可以期待他们将进一步给民主党打开局面。

过去几年，民主党由顶住压力到体质调整，然后于今次选举取得成果，得来不易。政府于2009年提出的政改方案触发了两件事，即是「五区总辞、变相公投」、部分民主派到中联办商讨政改方案，民主党的取态是前者回绝，后者参与。当时正值激进民主派冒起，民主党被抨击为「保皇党」、「出卖民主」，压力之大如泰山压顶。接下来两次区议会选举和一次立法会选举，民主党都遭到激进势力不同程度狙击，导致议席减少，其中2012年立法会选举只获6席，地方直选议席大跌至只有4席，在泛民阵营跌至第二大党，大有被逐渐歼灭之势。

审视数年来发生的事，会发现五区公投和到中联办谈政改事件触发的斗争，实质是泛民阵营派系藉此争夺话语权之斗。激进民主派组织力量打击民主党，数年下来，民主党受伤不轻，若未能适当有力应对，或会一沉不起。面对严峻情势，民主党未选择向现实低头，而是坚持原则立场，2012年立法会选举重创之后，何俊仁辞去主席职位，由副主席刘慧卿署任主席；于此风雨飘摇之际，何俊仁表示选举失利有深层次原因，仍然相信理性、与中央谈判的路线正确。

民主党在政治光谱属于中间偏左。过去几年，历经国民教育事件、政改争议、占领运动以至旺角暴乱，社会氛围牵动政局，议会内激进势力取得不成比例影响力，议会外抗争氛围激化，包围、冲击以至肢体冲突，司空见惯。政界中人认识到政治版图将出现裂变，除了本已激进党派变本加厉，个别政团更向本土自决靠拢，意图收割政治利益。面对这样的躁动，民主党亦有回应，不过是在技术层面转变，例如党内领导层加入年轻一代、强化与年轻人交流互动，民主党在香港政治定位等大是大非原则问题上毫不动摇。至于立法会「拉布」成灾，民主党的角色与其他党派不问情由、胡作非为相比，谁在破坏或协助破坏议事，市民自有一把标尺判别。

民主党由前身港同盟发展而演变迄今，历经主观与客观环境变迁，即使在立法会选举曾经得票接近一半的风光不再，但是在政治光谱成分愈益复杂、政治势力碎片化环境中，民主党仍然是泛民阵营最重要力量。回顾昨日看今天，从民主党跌倒、爬起至再夺佳绩，与其坚持对民主回归分不开、坚持「和理非非」分不开、坚持不就眼前躁动的政治利益而动摇分不开。民主党主观努力，市民看在眼里，今次选举结果，市民给民主党应得回报，也给躁动的香港政局带来另一层次的思考。

今次选举，标榜中间路线的民主思路和新思维共四路人马，在地区直选全军尽墨，有主事者慨叹中间路线没有市场，认为选民倾向支持有冲击能力的候选人，云云。这是过度悲观。在正常社会，政治光谱之中的理性和平都占大部分，两翼极端只占少数，即是中间力量主导社会恒久不变；在香港这样高度发展的社会，当属如是。民主党基于历史原因，在光谱的中间部分得到市民认同支持，新政团组织缺乏类似条件，短期间较难融入，这是客观现实使然，并非中间路线已经走到绝路。从民主党的复苏，更是印证了这一点。政治上判别激进冲击或理性和平达至的成果，哪一种更能持续久远、可大可久，相信大多数人都会认同是理性和平，因此这中间路线仍有广大空间，不宜气馁。

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