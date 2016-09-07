港报社评：解决核心问题，防范民粹反弹--信报9月7日

在杭州举行的二十国集团峰会（G20）闭幕，忧虑「民粹反弹」是各国其中一个关注焦点。国际货币基金组织总干事拉加德（Christine Lagarde）表示，经济增长已经太低，维持太久，只有少数人受惠，与会领袖下定决心更清晰指出自由贸易的好处，给予人民更多选择，协助数百万人脱贫，以抗衡反对全球化的民粹主义。拉加德指出，全球化必须造福所有人，而非少数人。

作为东道主，国家主席习近平认为，现有政策不足以推动全球经济增长，未来除了做好短期风险防范，也要发掘新的中长期经济动力。他说道：「世界经济复苏乏力。事实告诉我们，单纯依靠财政和货币政策的老路走不通。我们应当通过创新，驱动世界经济的引擎，开辟世界经济新一轮增长和繁荣的新格局。」

无独有偶，联合国人权事务高级专员扎伊德．侯赛因（Zeid Ra'ad al-Hussein）在海牙发表演说，严词抨击各国的民粹主义政客，狠批的对象包括美国共和党总统候选人特朗普，以及荷兰极右派自由党党魁威尔德斯（Geert Wilders），两人的民粹表现主要在于排他性甚强的意识形态，提倡关闭边境禁止「移民入侵」等等，扎伊德呼吁采取行动阻挠这些「危险的政治狂想家」。

民粹反弹可说是如今一呼百应的国际潮流，极右派遍地开花。民粹主义最容易萌发的土壤必然是贫富悬殊的地方，少数人先富起来，大多数人无法受惠，长期一比九十九，于是群起仇视那些富可敌国的「百分之一」。仇富之余，民粹主义者亦积极排外，为的是保护自己的既有利益，避免被外来者掠夺资源；如果出于安全需要的话，特朗普之类的政客索性一竹篙打一船人，但凡回教徒就视作必须「落闸放狗」对付的恐怖分子。

看看香港，民粹主义显然也在兴起，本土派在政坛抬头正是一个讯号。当选立法会议员的新脸孔之中，有人以「反水货客」成名，倡议的是「中港区隔」，活脱脱就是港式民粹。

香港目前的处境实在是一片适合民粹主义茁壮成长的土壤，按其坚尼系数反映的贫富悬殊严重程度，在全球二十七个先进经济体中已排名第一，尤其令人忧虑的是，消费物价愈来愈令人吃不消。经济学人智库公布二○一六年全球城市生活消费报告，按食物成本、燃料价格及工资等等元素，列出最昂贵及最便宜城市的排名。数据指出，高踞榜首的是新加坡，其次是瑞士苏黎世，香港由去年第十位来个「七级跳」，急升至名列第三位。香港消费之贵将巴黎、伦敦和纽约统统比下去，最关键的原因是楼价高企。

香港住屋开支太大，已经是说破嘴皮的老生常谈了，然而这个问题一日不解决，衍生出来的各种弊病只会继续恶化下去，即使不谈，不代表问题不存在。

楼价居高不下，消费日益昂贵，加上经济增长毫无寸进，普遍收入难以应付生活成本，民粹反弹乃自然而然的事。从这个角度出发，本土派不但能够拿下立法会议席，而且相信其支持度将会与日俱增，情况好比特朗普由一个小丑式笑话，凭其三寸不烂之舌屡口出狂言，竟可攀上总统候选人位置一样。

G20与会各国忧虑民粹崛起，寄希望于推动全球经济增长，开辟世界繁荣新格局。特区政府呢？到底是守株待兔，等待国际携手促使全球经济增长，还是面对现实，自己的事自己解决？

盼只盼政府认清问题所在，本土派并不等于港独，勿一刀切地将之简化为别有用心的分离主义，更加不要认定是勾结外部势力的结果，本土派的诉求跟香港的处境息息相关，强力打压必定造成反效果。防范民粹反弹的根本之道，在于解决贫富悬殊以及楼价过高等等长期困扰市民的核心问题。此外，理应疏导而非强力防堵，以纾缓中港矛盾激化所造成的社会不满情绪，还我们一个减少撕裂的香港。

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