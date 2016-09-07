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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 09:30 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均回落，CFETS指数微跌至94.11

路透北京9月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日微跌0.34%至94.11；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数小跌至94.53
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.76%，SDR篮子指数跌3.96%，BIS指数跌7.06%
。

 CFETS篮子货币  今日中间   CFETS篮子货币
                价         较上日升贬点
                           数
 人民币<CNY=PB     6.6555            121
 OC>                       
 欧元<EURCNY=P     7.4881           -498
 BOC>                      
 日圆<JPYCNY=P     6.5384           -934
 BOC>                      
 港元<HKDCNY=P     0.8582           15.7
 BOC>                      
 英镑<GBPCNY=P     8.9356           -645
 BOC>                      
 澳元<AUDCNY=P     5.1108           -471
 BOC>                      
 新西兰元<NZDC       4.93           -570
 NY=PBOC>                  
 新加坡元<SGDC     4.9478           -322
 NY=PBOC>                  
 瑞郎<CHFCNY=P     6.8644           -603
 BOC>                      
 加元<CADCNY=P     5.1774           -203
 BOC>                      
 林吉特<CNYMYR     0.6086            3.6
 =PBOC>                    
 卢布<CNYRUB=P        9.7           -168
 BOC>                      
 泰铢<CNYTHB=C     5.1932           -161
 FXS>                      
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.43，较上日微跌0.38%；RXY全球在岸人民币指数 报94.11，较上日微
跌0.64%；RXY参考离岸人民币指数 报94.67，较上日微跌0.34%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.35，较上日微跌0.59%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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