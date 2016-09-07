中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均回落，CFETS指数微跌至94.11

路透北京9月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微跌0.34%至94.11；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数小跌至94.53 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.76%，SDR篮子指数跌3.96%，BIS指数跌7.06% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币 价 较上日升贬点 数 人民币<CNY=PB 6.6555 121 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4881 -498 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.5384 -934 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8582 15.7 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.9356 -645 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.1108 -471 BOC> 新西兰元<NZDC 4.93 -570 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.9478 -322 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.8644 -603 BOC> 加元<CADCNY=P 5.1774 -203 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6086 3.6 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.7 -168 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1932 -161 FXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.43，较上日微跌0.38%；RXY全球在岸人民币指数 报94.11，较上日微 跌0.64%；RXY参考离岸人民币指数 报94.67，较上日微跌0.34%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.35，较上日微跌0.59%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)