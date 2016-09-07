香港个股：华南城发行2亿美元五年期优先票据，息率6.75%

路透香港9月7日 - 中国大型综合物流及商贸中心营运商--华南城控股有限公司 周三称，落实发行本金总额为2亿美元的五年期优先票据，息率6.75%。

据公告，是次发行所得款项净额估计约1.94亿美元，将主要用作现有债务的再融资及一般公司用途。

票据由附属公司担保，发行价为本金额的98.96%，于2021年9月13日到期，每半年支付一次利息，将于新加坡交易所上市。

票据可望获标准普尔B-评级及惠誉B级。

瑞银 、美银美林 、瑞信 、花旗 、德意志银行 以及汇丰 担任票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

华南城周三早盘初段升1.12%，报1.81港元。（完）

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