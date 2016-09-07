全球金市：金价持稳，美国数据疲软削弱美联储9月升息可能

美国8月服务业活动指数触及六年半最低，生产和订单骤降，直指经济增长放缓，可能进一步削弱美联储本月升息的前景。

美联储的劳动力市场情况指标在8月亦下滑，继7月为正值后重新落入负值区域。

路透调查显示，英国央行将会按兵不动，直到11月会议才会降息15个基点，以缓冲英国公投脱欧可能带来的冲击。

日本产经新闻报导称，日本央行决策者在央行9月20-21日会议前意见分歧。日本央行总裁黑田东彦曾表示，在该次会议上将全面评估大规模刺激计划。

欧盟统计局公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正值为较前季成长0.3%，较上年同期成长1.6%。

荷兰银行周二下修对今年黄金及白银价格的预估。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二黄金持仓量增加1.52%，至952.14吨，上周五为937.89吨。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化