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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 09:39 BJT

中国新债：宁波下周二将发行99.1亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海9月7日 - 中国宁波市财政局周二晚公告，将于下周三(13日)招标发行总额99.
1亿元人民币的一般和专项地方债，期限三、五、七、10年。
    
    上述一般债和专项债均均为宁波市今年第二批，全部为置换债券。上海新世纪自信评估
投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元        招标时间          发行期
                               )                             
   一般债券       三年          17.4  9月13日上午9:20-10:00   9月14日
                  五年          25.9                                  
                  七年          17.4                                  
                  10年          25.9                                  
                  小计          86.6                                  
   专项债券       三年           2.5  9月13日上午10:20-11:0   9月14日
                                                0            
                  五年           3.8                         
                  七年           2.4                                  
                  10年           3.8                                  
                  小计          12.5                                  
                  总计          99.1                                  
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
   财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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