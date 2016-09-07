中国新债：宁波下周二将发行99.1亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海9月7日 - 中国宁波市财政局周二晚公告，将于下周三(13日)招标发行总额99. 1亿元人民币的一般和专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述一般债和专项债均均为宁波市今年第二批，全部为置换债券。上海新世纪自信评估 投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 17.4 9月13日上午9:20-10:00 9月14日 五年 25.9 七年 17.4 10年 25.9 小计 86.6 专项债券 三年 2.5 9月13日上午10:20-11:0 9月14日 0 五年 3.8 七年 2.4 10年 3.8 小计 12.5 总计 99.1 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)