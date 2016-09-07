中国债市动态：一二级总体表现稳定，资金稍紧关注MLF是否续做

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月7日 - 中国银行间债市周三早盘现券仍无大波动，稍早招标的10年续发国债定位亦接近预测均值。不过公开市场连续多日净回笼，加之今日还有逾千亿中期借贷便利到期(MLF)，资金面较此前稍显收紧，市场关注是否会续做。
在央行公开市场上周净回笼1,735亿元人民币后，本周再连续收回资金，三天累计净回收1,200亿元。另外，据路透统计，今日还有1,232亿元的MLF到期。
华北一银行交易员表示，目前来看现券波动不大，但市场都在关注到期的MLF是否会续做，“快续吧，不续又该活不下去了。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1950%/3.1925%，上日为3.1975%/3.1950%。
另一银行交易员指出，本月为季末，又连着十一长假，预计央行不会任由资金过分紧张，MLF到期续做的可能性很大。
财政部上午招标的一年续发国债，加权中标收益率2.1108%，略高于2.09%的预测均值；同时招标的10年期续发国债，中标收益率2.7523%，接近预测均值2.76%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.240元人民币，较上日结算价微跌0.01%；10年期国债主力合约T1612 收报100.600元，较上日结算价跌0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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