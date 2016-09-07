版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 09:45 BJT

《汇市简讯》澳元/美元几乎持平，之前澳洲公布GDP数据略低于预期

0135GMT -

* 澳元兑美元下跌10个点子，之前澳洲公布第二季GDP数据略低于预估

* 澳洲第二季实质GDP较前季增长0.5%(路透调查预估为增长0.6%)，同比增长3.3%(路透调查预估为增长3.4%)

* 澳元兑美元现交投于前阻力位0.7655附近

* 若跌破0.7650，则下看21日移动均线切入位约0.7622

* 澳元兑日圆早盘下跌，给澳元兑美元带来些许压力

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐