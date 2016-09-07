韩国个股：美国法官发临时保护令，韩进海运船只得以在美港口靠岸

路透旧金山9月6日 - 全球第七大集装箱船运商--韩进海运 周二获美国法官下发破产保护令，使该公司船只得以在美国港口靠岸，而不必担心债权人会像在其他国家那样，试图对这些船只采取行动。

美国破产法官John Sherwood批准了韩进海运的请求。该公司希望其在韩国被法院接管后享有的破产保护范围能够扩大至美国。

此举阻止美国债权人针对该公司的船只和其他资产采取行动。

Sherwood称，该保护令是临时性的，韩进海运需在周五赴法庭获取最终保护令，在此之前该公司要与股东展开协商，以解决涉及港口、终端运营商和零售商的复杂问题。

“物流方面简直是一团乱麻，”Sherwood称。

韩进海运在美国提交了破产保护申请，希望法庭颁布命令承认韩国的法庭程序，并保护其在美国的资产。

截至周一，该公司有70艘船只被拒绝进入港口，三艘船只在新加坡和中国被债权人通过法院命令扣留。

Sherwood称，他将签署临时保护令。此前韩进海运的律师称，其母公司将筹资1亿美元，用于该公司完成运货承诺。 (完)