《路透晚报》--9月7日日间新闻摘要（中港台）

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国经济：抓住大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政实施力度--国常会
中国国务院日前召开常务会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。
--中国经济：2020年基本形成区域协调发展新格局，地区差距缩小--发改委
中国国家发展和改革委员会发布指导意见称，目标到2020年，区域协调发展新格局基本形成，区域发展差距进一步缩小，区域协调发展体制机制更加完善，开发秩序进一步规范。
--中国房地产：加强政府调控和发挥市场作用相促进，坚持因城施策--住建部
中国住房和城乡建设部最新表示，完善房地产宏观调控，根据房地产市场分化的实际，坚持分类调控，因城施策；坚持加强政府调控和发挥市场作用相促进，使房地产业与经济社会发展和群众居住需求相适应。
--中国企业：央企间产业重组与合作将加快，中航等八家央企先行--报载
据中国证券报周三报导，国资委主任肖亚庆表示，下一步要加快推进中央企业间产业重组合作整合，推动中央企业进一步优化资源配置，促进中央企业转型升级提质增效，增强国有经济整体功能和效率。同日中航工业集团等八家央企签约合作。
--中国能源：辽宁等11省开展电力体制改革试点，完善输配电价改革--发改委
中国国家发展和改革委员会发文称，同意辽宁、四川等11省区开展电力体制改革试点，试点工作将坚持平等竞争原则，向符合条件的市场主体平等开放售电业务和增量配电业务，不得以行政指定方式确定售电主体和投资主体。
--《分析师观点》台湾8月出口年增1.0%优于预期，年底前料进一步好转
台湾财政部公布，8月出口金额较上年同期升1.0%。该数据优于预期的年增0.40%，为连续第二个月成长。8月进口则较上年同期减0.8%；当月贸易顺差39.9亿美元。财政部官员并称，未来出口年变动率上升趋势确立。
--台湾房地产：投资客收手购屋多为自住，房价有5-15%下修空间--华银副总
台湾大型商业银行--华南银行副总经理李宗贤指出，由于整体景气未见好转，加上房屋持有成本高，目前购屋者以自住型占大多数，投资客则“近乎于零”；因买方预期房价仍有下修空间，观望气氛浓，预估房价仍有5-15%下修空间，豪宅价格下修空间恐更大。
【金融】
--中国央行：今日对15家金融机构开展2,750亿元MLF操作，利率与上期持平
中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合MLF到期1,232亿元人民币，今日对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,750亿元。包括六个月期1,940亿元、一年期810亿元，利率与上期持平，分别为2.85%和3.0%。
路透稍早曾援引消息人士报导称，在周三逾千亿MLF到期之际，中国央行今日就MLF操作需求向部分银行询量，期限包括六个月和一年期两种。央行在周五例行询量之外再度询量，结合今日资金面情况，交易员认为央行仍意在稳定流动性。
--中国央行：8月末外汇储备3.185万亿美元创近五年新低，连两月减少
中国央行公布，8月末中国外汇储备CNFXM=ECI为31,851.67亿美元，创2011年12月以来新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月减少。7月为减少41.05亿美元。
--中国央行：推动一带一路投资绿色化，欢迎国际投资者投资中国绿色金融--副行长
新华社援引中国人民银行副行长易纲称，中国将推动“一带一路”投资的绿色化，欢迎国际投资者通过各种渠道投资中国的绿色债券、绿色股票、绿色基金和绿色项目。
--中国金融：首单不良资产收益权转让落地，江苏银行发起--报载
江苏银行不良资产收益权转让业务周二通过银登中心备案审核并完成登记流转。这是中国首单以不良贷款收益权作为基础资产的信贷资产转让业务，意味着中国银行业不良资产收益权转让业务试点正式落地。
--中国保险：保监会收紧中短存续期产品监管，杜绝人身险异化为短期理财
继3月规范中短存续期人身险产品后，中国保监会再度收紧该类产品监管。自明年1月起，对于投资连结保险产品、变额年金保险产品，应按照中短存续期产品的定义要求进行评估和报告；保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短存续期产品。
受此消息影响，中国最大寿险企业--中国人寿H股早盘尾段升幅扩大至逾5%，并触及近五个月高位。该股收盘上涨4.08%，报20.15港元。
--香港数据：8月底止外汇储备资产微降至3,627亿美元--金管局
香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年8月底止官方外汇储备资产为3,627亿美元，较上月底轻微减少3亿美元。为数3,627亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，或港元货币供应M3约47%。
【固定收益】
--中国公开市场：今日共进行300亿元逆回购操作，单日净回笼600亿元
业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期100亿元，中标利率分别为2.25%和2.40%；据此计算，单日净回笼600亿元。
--中国债市动态：一二级总体表现稳定，资金稍紧关注MLF是否续做
中国银行间债市早盘现券仍无大波动，稍早招标的10年续发国债定位亦接近预测均值。不过公开市场连续多日净回笼，加之今日还有逾千亿中期借贷便利到期(MLF)，资金面较此前稍显收紧，市场关注是否会续做。
--中国货币市场：回购利率小涨资金面稍收敛，逾千亿MLF到期添谨慎情绪
中国银行间市场早盘主要回购利率均小涨，资金面稍显收敛，不过仍无碍宽松大局。交易员称，今日逾千亿MLF(中期借贷便利)到期令谨慎情绪升温，同时公开市场持续净回笼资金，致部分机构出资略显收敛；但大行仍稳定保障供给，流动性整体并无太大压力。
--中国信用债：东北特钢集团称周二应兑付的13东特钢PPN002未能足额偿付
此前已出现系列性违约的中国东北特殊钢集团公告称，应于周二（6日）兑付的2013年度第二期非公开定向债务融资工具（PPN）13东特钢PPN002，本息共计3.25亿元人民币，公司不能按期足额偿付，已构成实质性违约。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘震荡反弹，因美国服务业数据欠佳拖累美元指数
人民币兑美元即期早盘震荡反弹，中间价继续调升。交易员称，因美国服务业数据欠佳拖累美元指数，人民币随之反弹。但美元下跌反而激发了客盘购汇，令早盘人民币涨幅缩减。
--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均回落，CFETS指数微跌至94.11
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.34%至94.11；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数小跌至94.53。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指连四日微收升，PPP概念股受政策提振领涨大盘
中国股市沪综指连四日微收升。分析师指出，近期美国数据不乐观，美联储短期加息概率降低，市场担忧情绪有所舒缓，全球股市、大宗商品等风险资产小幅反弹。今日PPP概念股领涨大盘，但经济基本面和流动性对市场驱动力仍显不足，后市整体仍处震荡市。
--香港股市：恒指止住连续四日的涨势而收低，但恒生国企指数继续攀高
香港股市恒生指数收低，止住一连四日的涨势，不过恒生国企指数则继续上涨，因更多资金从内地流入到港股。恒生指数收低0.2%至23,741.81点；恒生国企指数升0.3%至9,970.19点，连续第五个交易日上扬。
--《独家新闻》海航集团旗下Avolon接近收购美国CIT飞机租赁部门--消息
知情人士告诉路透，中国海航集团旗下Avolon Holdings接近达成收购美国银行业者CIT Group飞机租赁资产的交易，收购价格介于30-40亿美元。
--中国证券：下半年TMT企业IPO缓慢复苏，仍是全球前三大市场--普华永道
国际会计和咨询公司普华永道预计，中国TMT（科技、媒体、通讯）企业的首次公开发行（IPO）上市下半年将缓慢复苏，但不会出现大的井喷行情，TMT行业IPO规模仍会保持在全球前三位。
--欧洲个股：大众将在华建第三家合资企业，与江淮汽车合作电动汽车--财新
中国财新网引述接近江淮汽车人士称，该公司拟与德国大众汽车签署战略合作协议，计划在电动汽车领域展开合作，届时将是大众在中国组建的第三家合资公司。
--欧洲个股：戴姆勒计划在中国销售奔驰品牌全电动汽车
德国戴姆勒中国区董事长唐仕凯(Hubertus Troska)表示，该公司计划在中国销售奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)品牌全电动汽车，把握中国政府发展新能源汽车的契机。
--香港个股：波斯登发新股将240亿日圆贷款资本化，探索与伊藤忠合作机会
中国羽绒服生产商--波斯登国际宣布，公司将通过发行新股，把结欠主要股东兼主席高德康旗下公司的240亿日圆贷款资本化；同时并藉此探索与日本伊藤忠的合作机会。
--中国企业：百世物流融资7.6亿美元，中信产业基金及菜鸟网络入股
中国百世物流科技表示，已向一组投资人融资了7.6亿美元，其中包括中信产业投资基金及阿里巴巴集团旗下的菜鸟网络。公司计划将资金用于新技术、提供新金融服务及扩张国际版图。
--香港个股：华南城发行2亿美元五年期优先票据，息率6.75%
中国大型综合物流及商贸中心营运商--华南城控股有限公司称，落实发行本金总额为2亿美元的五年期优先票据，息率6.75%。是次发行所得款项净额估计约1.94亿美元，将主要用作现有债务的再融资及一般公司用途。
--香港新股：雅各臣科研制药IPO拟筹高至7.5亿港元，今天路演--销售文件
据路透获得的销售文件显示，香港最大非专利药公司--雅各臣制药有限公司拟在香港IPO（首次公开发售）筹高至7.5亿港元，今天开始路演。
--中港个股：工行与沙特电信商Zain签署6亿美元融资协议，助其对华为设备采购
以资产计中国最大商业银行--工商银行称，该行近日与沙特电信运营商Zain KSA签署6亿美元融资协议，推动其对中国华为技术有限公司的设备采购。该项目为工行目前单笔金额最大的电信融资项目。 （完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583