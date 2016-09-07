《路透晚报》--9月7日日间新闻摘要（中港台）

中国住房和城乡建设部最新表示，完善房地产宏观调控，根据房地产市场分化的实际，坚持分类调控，因城施策；坚持加强政府调控和发挥市场作用相促进，使房地产业与经济社会发展和群众居住需求相适应。

中国国家发展和改革委员会发文称，同意辽宁、四川等11省区开展电力体制改革试点，试点工作将坚持平等竞争原则，向符合条件的市场主体平等开放售电业务和增量配电业务，不得以行政指定方式确定售电主体和投资主体。

台湾财政部公布，8月出口金额较上年同期升1.0%。该数据优于预期的年增0.40%，为连续第二个月成长。8月进口则较上年同期减0.8%；当月贸易顺差39.9亿美元。财政部官员并称，未来出口年变动率上升趋势确立。

台湾大型商业银行--华南银行副总经理李宗贤指出，由于整体景气未见好转，加上房屋持有成本高，目前购屋者以自住型占大多数，投资客则“近乎于零”；因买方预期房价仍有下修空间，观望气氛浓，预估房价仍有5-15%下修空间，豪宅价格下修空间恐更大。