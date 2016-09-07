日本股市：日经指数下跌，日圆上涨打压出口类股

美国供应管理协会(ISM)非制造业活动降至51.4，为2010年2月以来最低，这等于关闭了美联储最快本月升息的大门。美元抛盘因而涌现。

此外，日本产经新闻的报导亦打压人气。该报导称，日本央行决策者在央行9月20-21日会议前意见分歧。日本央行总裁黑田东彦曾表示，在该会议上将会全面评估大规模刺激计划。

三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“投资者认为日本股市恐怕无法从美国或日本的货币政策中得到正面推力。”

不过他表示，有关日本央行将买进交易所上市基金(ETF)的希望，在盘初时回击市场疲态，因而限制了跌幅。

他并称，“如果没有看好央行将买进ETF，日经指数可能会下跌200-300点。”

出口股和其他景气循环股的卖盘抵销了内需股的升势。