香港新股：雅各臣科研制药IPO拟筹高至7.5亿港元，今天路演--销售文件

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月7日 - 据路透周三获得的销售文件显示，香港最大非专利药公司--雅各臣制药有限公司拟在香港IPO（首次公开发售）筹高至7.5亿港元，今天开始路演。
文件显示，这家拥有知名肠胃药“保济丸”等产品的公司设定招股价区间为每股1.28-1.72港元，初步拟发售4.375亿股新股，集资5.6-7.53亿港元，主要用于并购及未来业务发展。
未计超额配售权，该股上市后市值介乎22.4-30.1亿港元。
雅各臣已经锁定Hong Kong Wing Wah以及New Heritage Healthcare为基础投资者，分别8,000万港元及5,000万港元的认购金额。
该公司今天开始路演，预计于9月13日定价，21日在联交所挂牌上市，新股编号“2633”，中银国际担任独家保荐人。
据载于联交所的上市文件显示，雅各臣在香港非专利药市场占有率超过30%，亦是医院管理局（所有公营医院及机构）非专利药的最大供应商，占相关采购额70%以上，于非医管局市场占有率超过20%。
截至2016年3月底止年度，该公司录得收益10.8亿港元，净利1.53亿港元，分别按年增加14%及34%。（完）
(记者 雷美珍；审校)
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