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货币新闻 | 2016年 9月 7日 星期三 10:29 BJT

重发-芝加哥期市：大豆期货小涨，尽管美国农业部作物生长报告令其承压

以下是0144GMT报价：
    
      合约               价格    变动    涨跌%   两日     30日  RSI
                                                涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            399.00    0.50    +0.13%  +1.08%   425.84    31 
    CBOT玉米            327.75   -0.75    -0.23%  +1.24%   333.41    46
    CBOT大豆            960.50    0.75    +0.08%  +1.77%   980.22    37
    CBOT稻米              9.55    0.03    +0.26%  +1.33%     9.81    39
    美国原油             44.70   -0.13    -0.29%  +3.57%    44.34    44
    汇率 
    欧元/美元          $1.124   $0.010    +0.90%  +0.82%    
    美元/澳元           0.009   +1.19%    +1.29%    

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 陈宗琦/张若琪 审校 李婷仪/戴素萍/白云)

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