中国能源：辽宁等11省开展电力体制改革试点，完善输配电价改革--发改委

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月7日 - 中国国家发展和改革委员会周二、周三连续发文称，同意辽宁、四川等11省区开展电力体制改革试点，试点工作将坚持平等竞争原则，向符合条件的市场主体平等开放售电业务和增量配电业务，不得以行政指定方式确定售电主体和投资主体。
发改委网站刊发通知称，同意辽宁、湖北、四川、陕西、安徽、河南、新疆、山东、甘肃、海南、北京开展电力体制改革试点，要求各省区制定完善输配电价改革、电力交易机构组建、电力市场建设、发用电计划放开、售电侧改革等专项试点方案。
发改委要求试点省区在综合试点和专项试点方案基础上，加快组建相对独立的电力交易机构，统筹推进输配电价、配售电侧等改革任务落实，确保改革取得实质性突破。
通知称，试点工作要坚持市场定价的原则，不得采取行政命令等违背改革方向的办法，人为降低电价；坚持节能减排的原则，对按规定应实行差别电价和惩罚性电价的企业，不得借机变相对其提供优惠电价和电费补贴。
此外，电力市场运行前要进行模拟运行，加强对市场运行情况的跟踪了解和分析，及时修订完善有关规则、技术规范。
发改委价格司巡视员张满英今年稍早表示，2016年输配电价改革试点范围将扩围至18个省级电网以及国家综合电改试点省份，并力争能在2017年实现全国的全覆盖；输配电价改革试点地区，要加强电力市场建设，推动电力市场化交易，完善交易的规则，通过市场行为逐步扩大市场形成电力价格的范围。 （完）
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