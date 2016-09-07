台湾债市：10年券殖利率早盘持续微跌，美国9月升息预期降温激励区间偏多

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月7日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周三早盘持续微跌。交易员指出，美国公布最新ISM非制造业数据走弱，再度削弱市场对美国9月升息预期的氛围，带动台债早盘随美债区间偏多整理。
交易员表示，尽管美国9月升息机率降低，但目前预估今年美国仍会升息，推估台债偏空气氛并未完全消散，105/11殖利率逢低也略见调节卖需，令该券殖利率跌幅收敛，今日料暂在现有利率水准窄幅波动。
〞大家心里都有个底，今年台债殖利率低位已过，追价意愿并不高。〞一位大型证券交易主管说。
此外，台湾银行间隔夜拆款利率周三开盘报0.173%，同于上日开盘价；上日加权平均利率收在0.174%。交易员认为，今日央行引导隔拆利率开平在0.173%，并未持续开低，对台债影响有限。
美国公债收益率周二全面下跌，大部分跌至两周低位，此前弱于预期的美国8月服务业指数削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本月会议上升息的预期。10年期公债 周二收报1.543%，上交易日则收报1.597%。
交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.65-0.67%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.51-0.525%。
本地时间10:22，105/11 殖利率跌0.75基点至0.6593%，成交89.5亿台币；五年券105/8 殖利率跌0.30基点至0.5175%，成交16亿台币；台股加权指数 则涨0.71%。
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