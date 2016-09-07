《汇市简讯》美元/日圆跌至101.20，然后反弹

0218GMT - * 在101.00至102.00有大量期权到期，使市场稳定下来 * 美元/日圆偏向下行，因美国收益率下降，美联储加息预期降温 * 而且昨日有关日本央行决定的报导及日本内阁特别经济顾问滨田宏 一有关先等待美联储动向的表态 * 随着最近美元多头止损，大量停止单被触发，101.00下方有更多停 止单 * 在101.00前方有一些日本进口商存在买兴，但目前规模不大 * 下移的小时线一目均衡转换线切入位101.67以及之后的102.00存在 阻力 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 于春红)