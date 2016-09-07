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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 10:36 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至101.20，然后反弹

0218GMT - 
    * 在101.00至102.00有大量期权到期，使市场稳定下来
    * 美元/日圆偏向下行，因美国收益率下降，美联储加息预期降温
    * 而且昨日有关日本央行决定的报导及日本内阁特别经济顾问滨田宏
一有关先等待美联储动向的表态
    * 随着最近美元多头止损，大量停止单被触发，101.00下方有更多停
止单
    * 在101.00前方有一些日本进口商存在买兴，但目前规模不大
    * 下移的小时线一目均衡转换线切入位101.67以及之后的102.00存在
阻力
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 于春红)

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