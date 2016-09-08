《香港重要政经日程》--9月8日-9月21日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
================== 今日重要政经消息=================
9月8日（周四）
新鸿基地产 公布全年业绩。
08:30 大公国际信用与国际资本市场协会合办“一带一路”峰会。
16:30 汇丰150周年慈善活动典礼。
*16:45 新鸿基地产 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月9日（周五）
08:00 香港美国商会中国研讨会。
10:30 大悦城地产 股东特别大会。
14:30 大家乐集团 股东周年大会。
9月12日（周一）
10:30 阿里健康 股东特别大会。
9月13日（周二）
09:30 合生元 在中国举行股东特别大会。
14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
15:00 摩根资产管理中国市场展望记者会。
15:15 亚洲理财产品比较平台GoBear登陆香港新闻发布会。
16:00 民众金服 股东特别大会。
9月14日（周三）
公布7月底止外汇基金境外资产。
11:00 安盛新兴市场展望记者会。
11:30 大和总研中国经济前景简报会。
11:30 TCL通讯 股东特别大会。
*15:00 惠誉澳门博彩业前景传媒简报会。
9月15日（周四）
11:30 利标品牌 股东周年大会。
9月16日（周五）
中秋节公众假期。
9月19日（周一）
公布6-8月失业率。
中信里昂投资论坛。
9月20日（周二）
思捷环球 公布全年业绩。
10:00 中信里昂中港策略师记者会。
9月21日（周三）
中信里昂客户午餐会：与Drew Barrymore对话。
玖龙纸业 公布全年业绩。
09:30 东亚银行 与Elliott诉讼首次聆讯。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.