香港个股：波斯登发新股将240亿日圆贷款资本化，探索与伊藤忠合作机会

路透香港9月7日 - 中国羽绒服生产商--波斯登国际 宣布，公司将通过发行新股，把结欠主要股东兼主席高德康旗下公司的240亿日圆贷款资本化；同时并藉此探索与日本伊藤忠 的合作机会。

波斯登周三股价上扬，早盘尾段股价升4.23%，报0.74港元。

波斯登声明称，向高德康拥有的盈新发行共约18.35亿股新股，每股作价0.93港元，较公司周二收市价0.71港元溢价31%，涉资逾17亿港元，以偿还欠盈新的240亿日圆。

盈新的普通股由高德康最终全资拥有，其无投票权优先股则由伊藤忠及中信国际资产管理共同成立的公司全资拥有。认购股份相当于波斯登经扩大后已发行股本约17.18%。

完成配售后，盈新将持有波斯登已发行股本约35.99%，而计及在盈新的持股，高德康在波斯登的持股比例将由现时的58.87%升至65.93%。

波斯登表示，是次乃按已协定的汇率及按大幅高于股份现行成交价趋势的溢价，将贷款资本化为其股本的好时机，可舒缓公司的还款压力。

此外，伊藤忠的参与可能带来业务或投资机会，伊藤忠已向公司派驻具丰富服装行业经验的专业人士，以协助识别双方的合作范畴。初步的合作计划包括：

--引进伊藤忠高竞争性原材料提升公司品牌和产品价值；

--协助公司强化海外销售和电子销售；

--使用伊藤忠位于东南亚地区的新生产基地以降低生产成本，扩大贴牌加工管理业务；

--共同合作寻求欧美高端羽绒服品牌和婴童品牌的并购机会；

--借镜伊藤忠的国际经验，优化内部监控和经营管理手法。（完）

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